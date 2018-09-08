Белорусская миссия Михаила Бабича: координировать, а не давить

Но прежде — небольшое, но очень существенное предисловие.

Совершенно очевидно, что оба мероприятия выражают собой суть политики Минска и лидера Белоруссии Александра Лукашенко: балансирование между Западом и Востоком. На этом фоне не менее знаковым событием, которое связывают с интенсификацией двусторонних контактов между Москвой и Минском, является назначение нового посла РФ в Белоруссии. Это было ожидаемое событие, которое согласовывалось настолько долго, что наблюдатели отнесли это на счет того самого «балансирования».

О миссии Бабича пишут много откровенных спекуляций. Михаил Викторович имеет репутацию твердого политика и «силовика». В первую очередь подобный имидж связывают с пребыванием его на посту председателя правительства Чеченской республики. К тому же должность посла усилена функцией спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству. Отталкиваясь от этих фактов, некоторые аналитики делают совершенно необоснованные выводы, что Бабич в Минске будет «давить». Правда, мало кто при этом обращает внимание на факты. Правительство Чечни Михаил Владимирович возглавлял всего три месяца. А совмещение должности посла и спецпредставителя было и у Виктора Черномырдина , и у Михаила Зурабова

Если говорить о специализации Михаила Бабича на основе его трудовой биографии, его скорее можно квалифицировать не как «силовика», но как хозяйственника, способного решать экономические проблемы.

А вот какие именно, важный вопрос. В белорусско-российских отношениях, взаимодействии и коммуникациях есть одна существенная особенность. Реально работает только «верхний» уровень, когда встречаются и договариваются Путин и Лукашенко. В 2017 году, во время встречи с представителями белорусских СМИ президент РБ очень четко дал это понять.

Визит президента РФ В. Путина в Белоруссию

И поскольку это так, то президентам приходится всякий раз решать проблемы технического уровня, которые накапливаются в период между их встречами. А накапливаются они регулярно. При этом любой конфликт, даже если он между хозяйствующими субъектами двух стран — всегда максимально политизируется прессой, представляя это, как межгосударственный кризис. И вот как раз назначением Михаила Бабича, которому даны максимально широкие полномочия заниматься подобными техническими проблемами, возможно удастся преодолеть такой стиль работы. Если так и случится, Москва и Минск от этого только выиграют.

В общем, вряд ли Бабич послан в Минск в качестве рычага давления. Скорее он назначен именно для того, чтобы выполняя функции посла, чтобы вникал в любые проблемы российско-белорусского экономического сотрудничества и давал по ним отчет непосредственно президенту РФ. Именно такой задаче было посвящено поручение Владимира Путина провести детальную инвентаризацию всего комплекса экономических отношений с Беларусью, включая финансы, ВПК, энергетику, торговлю и так далее. По результатам анализа, проведенного в июле-августе, были созданы межведомственные структуры для мониторинга. Результаты будут доведены до сведения белорусской стороны на саммите в Могилеве, 11-12 октября.

«Еврохим», В первую очередь ожидается активизация совместных проектов: МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, «Ростех» , КамАЗ, «Роскосмос» «Ростсельмаш» и других. Некоторыми занимался лично Михаил Бабич («Ростех», КамАЗ). Другими — новый премьер Белоруссии, Сергей Румас (МАЗ, КамАЗ, «Ростех»). Так что смена правительства Белоруссии накануне назначения нового посла РФ все менее и менее представляется событием случайным и конфликтным. Румас и Бабич говорят на одном языке. Они станут фильтром, через который будут проходить идеи по интеграции. Все это станет предметом для разговора в Могилеве.

Но не будем забывать и о «балансировании». О том, что существует и западный вектор белорусской политики. «Минский форум» не случайно состоится буквально через месяц после саммита в Могилеве. Не случайно инициатива исходила из Берлина. Не случайно встречные движения связаны с Владимиром Макеем. Не случайно комментировал совместные планы Михаил Мясникович. Потому, что и Макей, и Мясникович, и Румас относятся аналитиками именно к «западному вектору». До конца года Макей планирует подписать с ЕС соглашение о приоритетах партнерства. Считают, что это соглашение — lite-версия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕC. В его рамках, якобы будет и упрощенный визовый режим с Евросоюзом.

Присутствие Порошенко в числе участников «Минского форума» тоже не случайно. Порошенко использует любую возможность, чтобы нанести ущерб России, в том числе и используя минскую площадку. Не случайно российский президент времени для участия в форуме не нашел. И скорее всего одобрил участие Сергея Глазьева и особенно Владислава Суркова исключительно, чтобы напомнить Петру Порошенко об истинных проблемах российско-украинских отношений. Впрочем, к миссии Михаила Бабича в Белоруссии последнее предположение отношения не имеет.

При этом уже понятно, что экономическое взаимодействие Минска и Киева будет под особо пристальным вниманием. Ведь в Могилеве, как сообщил премьер РБ Сергей Румас, пойдет речь о выделения Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму 400 млн долл. и предоставлении Минску российского госкредита на 1 млрд долл. И раз это так, то Москва вполне может использовать это, чтобы минимизировать экономические диверсии со стороны Украины.