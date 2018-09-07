Новый посол Казахстана в Грузии назвал свою главную задачу. ЭКСКЛЮЗИВ

Развитие всесторонних взаимоотношений между странами — такую цель ставит перед собой новый глава дипмиссии Казахстана Грузии Бауыржан Мухамеджанов. Он дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24».

«Между Казахстаном и Грузией сложились традиционно дружеские отношения. Они идут на всех уровнях: и государственной власти, и президент Казахстана бывал у вас с официальными визитами, и президенты Грузии были в Казахстане. Взаимодействие глав государств дает хорошую договорную правовую базу для деятельности правительств», — подчеркнул дипломат.

Полную версию разговора с послом Казахстана в Грузии смотрите в программе «Дословно» на телеканале «МИР 24».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ