Назарбаев посетил завод по металлопрокату в Темиртау

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил одно из крупнейших предприятий города Темиртау — завод по металлопрокату, передает телеканал «МИР 24».

Главе государства показали полный комплекс производства: от выплавки до прокатки готовых изделий. Кроме того, лидер Казахстана встретился с рабочими производственного комплекса. В разговоре Назарбаев отметил, что это — тяжелая профессия.

Также президент побывал в городском парке, который недавно полностью реконструировали. Деньги на это выделили по госпрограмме.

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