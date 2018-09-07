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Назарбаев посетил завод по металлопрокату в Темиртау
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Назарбаев посетил завод по металлопрокату в Темиртау 

Мир24 23 минуты назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил одно из крупнейших предприятий города Темиртау — завод по металлопрокату, передает телеканал «МИР 24».
Главе государства показали полный комплекс производства: от выплавки до прокатки готовых изделий. Кроме того, лидер Казахстана встретился с рабочими производственного комплекса. В разговоре Назарбаев отметил, что это — тяжелая профессия.
Также президент побывал в городском парке, который недавно полностью реконструировали. Деньги на это выделили по госпрограмме.
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