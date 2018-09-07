Лукашенко заявил, что хочет иметь с Ираном миллиардный товарооборот

«У нас с вами блестящие политические отношения. Но, увы, экономика желает быть лучше. Мы должны иметь миллиардный товарооборот. У нас есть товары, которые критически важны для Ирана. И у Ирана мы можем закупать огромное количество товаров, которые мы приобретаем на международных рынках. Если стороны договорились о чем-либо, значит это железобетонно должно быть исполнено», — сказал президент республики.

Кстати, одна из сфер сотрудничества Беларуси и Ирана — нефтяная отрасль.

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