День семьи в Казахстане: Назарбаев лично поздравил молодоженов с праздником

«Завтра Казахстан отмечает день семьи. Замечательное время и замечательное событие в вашей жизни. Я хочу передать вашим родителям поздравление мое большое, а вам крепкого здоровья, большого счастья. Всегда говорили, что крепкая семья — это крепкое государство», — сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев приехал во дворец бракосочетания во время регистрации. Президент пообщался с молодоженами и сделал с ними несколько фотографий.

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