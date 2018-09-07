День семьи в Казахстане: Назарбаев лично поздравил молодоженов с праздником 

Президент Казахстана побывал на свадьбе. Нурсултан Назарбаев посетил дворец бракосочетания в Караганде и поздравил молодоженов, сообщает «МИР 24».
«Завтра Казахстан отмечает день семьи. Замечательное время и замечательное событие в вашей жизни. Я хочу передать вашим родителям поздравление мое большое, а вам крепкого здоровья, большого счастья. Всегда говорили, что крепкая семья — это крепкое государство», — сказал глава государства.
Нурсултан Назарбаев приехал во дворец бракосочетания во время регистрации. Президент пообщался с молодоженами и сделал с ними несколько фотографий.
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