Беспокойный союз. Отношения Минска и Москвы дали трещину

Экспорт нефти из России для последующей переработки и поставки на экспорт играет существенную роль для внешней торговли Беларуси. В общем объеме экспорта товаров из России в Белоруссию поставки нефти и нефтепродуктов составляют около 30%. В первом полугодии текущего года данный показатель увеличился до 37%. Белорусские НПЗ позволяют производить нефтепродукты, которые могут использоваться как для внутренних потребностей республики, так и направляться на экспорт.

Поставляемые из России нефтепродукты по сниженным ценам рееэкспортируются и получаемая дельта поступает в белорусский бюджет. В первом полугодии 2018 года из России в Белоруссии было поставлено 2,1 млн тонн нефтепродуктов (на 49% больше, чем за аналогичный период в прошлом году) на сумму $808 млн Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов в январе-июне 2018 года составила $383 за тонну, а на внешний рынок отправляется по цене свыше $500 за тонну. Экспорт белорусских нефтепродуктов в ЕС и на Украину за первое полугодие составил 6,6 млн т. на сумму около $3,4 млрд Анонсированное сокращение поставок нефтепродуктов в Белоруссию связано с потерями российского бюджета, поскольку в таком случае пошлины от реекспорта нефтепродуктов зачисляются в белорусскую казну. По оценкам российского Минфина только в первом полугодии российский бюджет недополучил около 10 млрд рублей.

Белорусское правительство рассчитывает, что соглашение о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов к 2025 году определит коридор сотрудничества на перспективу. В рамках формирования общего рынка одной из главных задач является выравнивание цен на энергоносители между странами. Данная мера создаст равные условия и возможности для субъектов хозяйствования, позволит снизить субсидирование белорусской экономики со стороны России.

Предварительные потери белорусского бюджета от российского налогового маневра в ближайшие пять лет могут составить около 4-5% ВВП республики. Текущая экономическая ситуация в России не позволяет в полной мере удовлетворить запросы Минска на компенсацию выпадающих доходов.

Следует отметить, что не имея собственных энергоресурсов, Белоруссия добилась значительных успехов в повышении энергоэффективности национальной экономики, нефтепереработке и ее опыт может быть востребован в России.

По разным оценкам, сумма ожидаемых расходов по всем нацпроектам в России на 2018—2024 годов составляет около 25 трлн рублей. МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год. По текущему курсу получается около 7 трлн российских рублей. Получается, сумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России из федерального бюджета и близка к ожидаемому годовому поступлению в бюджет от повышения НДС. Вот только где эти деньги, белорусские граждане не знают и едут на заработки в Россию и Польшу.

Белоруссия провела меньше всего экономических и политических реформ среди стран бывшего СССР и Восточной Европы. Существование государства во многом обеспечивается неоценимым вкладом России в поддержание социальной стабильности экономики Беларуси. Задолженность республики по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей. В будущем году правительство Беларуси должно будет выплатить по внешнему долгу около $3,7 млрд Без новых внешних заимствований со стороны России сделать это будет непросто. На ближайшем российско-белорусском саммите, который состоится 19 сентября, Минск будет просить рефинансировать $1 млрд долга. Нет уверенности, что Минск будет иметь возможность выполнять свои обязательства по кредитам в будущем.

Стремление к обособленности и авторитаризму

Белоруссия является важным звеном в обеспечении безопасности России. В последние годы Минск все больше стремится демонстрировать свою обособленность от Москвы во внешней политике, что вызывает озабоченность. После Украины потеря Белоруссии обернется для Москвы серьезной геополитической катастрофой.

Внешняя политика России на белорусском направлении ориентируется на сохранение статус-кво существующего режима. Пока нет желания что-либо менять. В последнее время Лукашенко неоднократно выступал с жесткими заявлениями, демонстрируя пренебрежительное отношение к российскому политическому классу. Несмотря на позитивную повестку двусторонних отношений в публичном пространстве, такая риторика из уст руководителя республики вряд ли останется без внимания Кремля.

В то же время, экономическая и политическая нестабильность в Белоруссии может обернуться усилением авторитаризма в республике. Акцентируя внимание на внешних угрозах (в данном случае со стороны России и Запада) белорусские власти могут предпринять усилия для ограничения свобод и укрепления личной авторитарной власти руководителя страны. В августе в Белоруссии прошла серия задержаний журналистов негосударственных интернет-СМИ, что вероятно было реакцией на фейковый «инсульт» Александра Лукашенко . Белорусские власти будут стремиться взять под контроль популярные интернет издания и ограничить свободу интернета.

В следующем году исполняется 25 лет с момента прихода Лукашенко к власти. По плану очередные президентские выборы в Беларуси должны пройти в 2020 году, но их могут провести и раньше. Здесь следует сделать важную оговорку. Передача власти через процедуру выборов в современных условиях в Белоруссии невозможна. Лукашенко планирует в 6-й раз баллотироваться на пост президента и дождаться прихода 4-го президента России в 2024 году. Москва не имеет возможности вмешиваться во внутренние политические процессы в республике. В то же время существование авторитарного режима в Белоруссии невозможно без ресурсной и финансовой поддержки Москвы. В России сформировался целый пул игроков и лоббистов, особенно среди некоторых бизнесменов, которых устраивает текущая ситуация. Но такая модель требует больших финансовых вливаний из российского бюджета.

Текущий формат двусторонних отношений себя изжил. Проект «Союзное государство» по многим причинам оказался замороженным. Ревизия всего комплекса двусторонних отношений позволит определить пути дальнейшего развития. В числе ближайших задач отказ от скрытого субсидирования в пользу целевых кредитов. Это позволит России принимать участие в реформировании белорусской экономики, создании новых и модернизации существующих производств. По такому пути идет Китай, предоставляя Минску связанные кредиты для строительства и модернизации предприятий.

Белоруссия не имеет возможности для существенного увеличения ВВП страны без проведения структурных реформ. Новое белорусское правительство во главе с достаточно профессиональным экономистом Сергеем Румасом не получило карт-бланш от Лукашенко на проведение серьезных преобразований. Вероятно главная его задача будет в поиске альтернативного финансирования на Западе, в арабских странах и укрепление сотрудничества с Китаем.

Новому послу и спецпредставителю президента по торгово-экономическому сотрудничеству Михаилу Бабичу придется разбираться в хитросплетениях белорусской политики и заниматься решением сложных вопросов российско-белорусских отношений.

Читайте также

Минский преемник. Зачем Путину нужен новый посол в Белоруссии Цена дружбы: почему для России США экономически ближе, чем Белоруссия