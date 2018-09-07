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Асаул назначен торговым представителем России в Белоруссии
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Асаул назначен торговым представителем России в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЫВШИЙ ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА АСАУЛ НАЗНАЧЕН ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РФ В БЕЛОРУССИИ — РАСПОРЯЖЕНИЕ
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ
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Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
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