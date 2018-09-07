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Додон рассказал о планируемых встречах на саммите СНГ
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Додон рассказал о планируемых встречах на саммите СНГ 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Мир24
Молдавская делегация на саммите СНГ в Душанбе планирует уделить особое вниманием сотрудничества в сфере экономики, культуры и других областей. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook.
«Провел рабочее совещание по вопросам участия молдавской делегации на саммите СНГ, который состоится 27-28 сентября в Душанбе. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с торговыми, экономическими, культурными, гуманитарными и другими областями, представляющими взаимный интерес», — написал Додон.
Он подчеркнул, что в то же время Молдову интересуют новые интеграционные проекты в СНГ, такие как Евразийский экономический союз.
Кроме того Додон также сообщил, что на саммите намерен провести двусторонние встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также главами России, Беларуси Казахстана, Азербайджана и главами других государств.
Саммит СНГ пройдет в Душанбе 27 и 28 сентября.
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