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Международные соревнования снайперов состоялись в Ейске
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Международные соревнования снайперов состоялись в Ейске 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Ейске прошли международные соревнования снайперов, посвященные памяти трагически погибшего основателя турнира Виктора Лисовского. Он являлся сотрудником региональной службы специального назначения. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».
Мастера стрельбы собрались на полигоне «Воронцовский» уже в 12 раз. Более 180 человек выполнили упражнения «Утро на позиции», «Снайперская дуэль» и другие.
57 команд продемонстрировали уровень боевой подготовки. Участники приехали из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Южной Осетии, Венгрии, Чехии и Китая.
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