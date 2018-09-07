Международные соревнования снайперов состоялись в Ейске

В Ейске прошли международные соревнования снайперов, посвященные памяти трагически погибшего основателя турнира Виктора Лисовского. Он являлся сотрудником региональной службы специального назначения. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».

Мастера стрельбы собрались на полигоне «Воронцовский» уже в 12 раз. Более 180 человек выполнили упражнения «Утро на позиции», «Снайперская дуэль» и другие.

57 команд продемонстрировали уровень боевой подготовки. Участники приехали из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Южной Осетии, Венгрии, Чехии и Китая.