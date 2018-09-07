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В сейме Литвы потребовали от кабмина ежемесячных отчетов о борьбе с БелАЭС
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В сейме Литвы потребовали от кабмина ежемесячных отчетов о борьбе с БелАЭС 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ВИЛЬНЮС, 7 сен — РИА Новости. Депутат Сейма Литвы от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис предложил ежемесячно требовать от правительства отчета о мерах, которые предпринимаются, чтобы электроэнергия с БелАЭС в будущем не попала в балтийскую республику, сообщает Sputnik Литва.
С предложением обязать кабмин предоставлять такие сведения Ажубалис обратился к председателям комитетов по иностранным делам Юозасу Бернатонису и по делам Европы Гедиминасу Киркиласу. По словам Ажубалиса, в общественном пространстве существует множество спекуляций на тему строительства атомной электростанции под городом Островец в Белоруссии, а также отказа от энергии из России и Белоруссии и синхронизации с европейскими электросетями. Как считает консерватор, для Сейма настала пора знать точно, как обстоят дела с каждым из этих вопросов.
Белорусская АЭС строится в 50 километрах от Вильнюса при содействии российской госкорпорации «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков. Запуск первого запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й. Еще до начала строительства объекта между Вильнюсом и Минском разгорелся скандал. Литва, отказавшаяся от собственной работавшей Игналинской АЭС под влиянием Брюсселя, утверждает, что АЭС под Островцом является «небезопасной» и представляющей угрозу для балтийской республики.
В Белоруссии подчеркивают, что литовская сторона стремится политизировать вопрос строительства БелАЭС и создать преграды для экспорта дешевой энергии в европейские страны в будущем. Также в Минске не раз отмечали, что АЭС полностью безопасна, прошла стресс-тесты и отвечает всем стандартам.
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