В сейме Литвы потребовали от кабмина ежемесячных отчетов о борьбе с БелАЭС

С предложением обязать кабмин предоставлять такие сведения Ажубалис обратился к председателям комитетов по иностранным делам Юозасу Бернатонису и по делам Европы Гедиминасу Киркиласу . По словам Ажубалиса, в общественном пространстве существует множество спекуляций на тему строительства атомной электростанции под городом Островец в Белоруссии, а также отказа от энергии из России и Белоруссии и синхронизации с европейскими электросетями. Как считает консерватор, для Сейма настала пора знать точно, как обстоят дела с каждым из этих вопросов.

Белорусская АЭС строится в 50 километрах от Вильнюса при содействии российской госкорпорации «Росатом» . Станция будет состоять из двух энергоблоков. Запуск первого запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й. Еще до начала строительства объекта между Вильнюсом и Минском разгорелся скандал. Литва, отказавшаяся от собственной работавшей Игналинской АЭС под влиянием Брюсселя, утверждает, что АЭС под Островцом является «небезопасной» и представляющей угрозу для балтийской республики.

В Белоруссии подчеркивают, что литовская сторона стремится политизировать вопрос строительства БелАЭС и создать преграды для экспорта дешевой энергии в европейские страны в будущем. Также в Минске не раз отмечали, что АЭС полностью безопасна, прошла стресс-тесты и отвечает всем стандартам.

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