Заседание Координационного совета по ЧС стран ОДКБ пройдет в Алма-Ате 12 сентября

АСТАНА , 7 сентября. / ТАСС /. Одиннадцатое заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в казахстанском городе Алма-Ате 12 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана

"На заседании будут рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества с международными организациями с целью использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проведения тактико-специального учения с подразделениями ЧС, деятельности базовых учебных заведений по подготовке кадров для государств — членов ОДКБ, взаимодействия уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ряд других вопросов", — говорится в сообщении.

В заседании Координационного совета примут участие руководство и представители министерств по ЧС Армении, Белоруссии, Киргизии, России и МВД Казахстана, представители Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, секретариата ОДКБ.