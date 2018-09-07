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Заседание Координационного совета по ЧС стран ОДКБ пройдет в Алма-Ате 12 сентября
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Заседание Координационного совета по ЧС стран ОДКБ пройдет в Алма-Ате 12 сентября 

ТАСС 1 час назад
АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Одиннадцатое заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в казахстанском городе Алма-Ате 12 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.
"На заседании будут рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества с международными организациями с целью использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проведения тактико-специального учения с подразделениями ЧС, деятельности базовых учебных заведений по подготовке кадров для государств — членов ОДКБ, взаимодействия уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ряд других вопросов", — говорится в сообщении.
В заседании Координационного совета примут участие руководство и представители министерств по ЧС Армении, Белоруссии, Киргизии, России и МВД Казахстана, представители Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, секретариата ОДКБ.
В мероприятии участвуют международные организации — региональное представительство Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии, региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России, Белоруссии и Молдавии, Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.
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