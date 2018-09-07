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МИД Беларуси инициировал проведение в Минске семинара по правам человека
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МИД Беларуси инициировал проведение в Минске семинара по правам человека 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Минск, 7 сентября /Синьхуа/ — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Представительство ООН в Беларуси 11-14 сентября проведут в Минске практический семинар для белорусских государственных органов. Об этом в четверг на брифинге сообщил начальник Управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
По его словам, семинар состоится по теме «Взаимодействие с механизмами ООН по защите прав человека. Роль Национального механизма по подготовке докладов и осуществлению последующей деятельности». Проведение этого мероприятия инициировано МИД Беларуси в рамках осуществления Национального плана действий по правам человека.
А. Глаз подчеркнул, что семинар направлен на укрепление потенциала белорусских государственных органов по взаимодействию с международной правозащитной системой. —0—
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