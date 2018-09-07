МИД Беларуси инициировал проведение в Минске семинара по правам человека

По его словам, семинар состоится по теме «Взаимодействие с механизмами ООН по защите прав человека. Роль Национального механизма по подготовке докладов и осуществлению последующей деятельности». Проведение этого мероприятия инициировано МИД Беларуси в рамках осуществления Национального плана действий по правам человека.

А. Глаз подчеркнул, что семинар направлен на укрепление потенциала белорусских государственных органов по взаимодействию с международной правозащитной системой. —0—