Лукашенко обсудил с Румасом экономику и грядущие Европейские игры

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой правительства Сергеем Румасом подготовку бюджета на следующий год. Говорили и в целом о состоянии экономики Беларуси. Как доложил премьер, показатели растут, но в последнее время темпы несколько замедлились.

«Конечно, мы как экспортоориентированная страна, не можем не зависть от внешних факторов. И ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, конечно сказывается на объеме валютной выручки, которую получают наши предприятия», — сказал Румас.

«Но это не единственный фактор, и у нас есть много внутренних резервов, которые мы должны подтянуть, чтобы экономика работала эффективно. И вообще глава государства ставит задачу недаром: диверсификация нашего экспорта и выход на рынки третьих стран, чтобы зависимость от одного партнера, пусть даже очень нам близкого, не была столь значительной», — добавил премьер-министр.

Зашла речь и о спорте. Александр Лукашенко поинтересовался, как продвигается подготовка ко Всемирным европейским играм, которые пройдут в Минске в следующем году.

«Мы не должны замахиваться на большие траты, как это было в Азербайджане. У нас нет таких денег, да и не нужно. Мы, как я сказал, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, нашего народа и провести красивые Европейские игры», — подчеркнул белорусский лидер.

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