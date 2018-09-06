Белоруссия рассчитывает урегулировать нефтяной спор с Россией до середины сентября

Белоруссия рассчитывает урегулировать разногласия с Россией в нефтегазовой сфере до 15 сентября 2018 года и закрепить договоренности к встрече президентов двух стран, которая состоится 21 сентября, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас

«В понедельник состоялся мой разговор с (премьер-министром РФ) Дмитрием Анатольевичем Медведевым По поручению глав государств правительства готовятся к встрече 21 сентября. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы… Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем сможем каким-то образом закрепить» — отметил Румас.

Отвечая на вопрос о потребностях во внешнем финансировании, премьер-министр подтвердил, что в планах в 2019 году рефинансировать $1 млрд по линии белорусско-российского сотрудничества.

«Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса», — сказал он.

В то же время заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко [заявлял] (https://rns.online/energy/Belorussiya-rasschitivaet-na-kompensatsiyu-ot-Rossii-iz-za-nalogovogo-manevra-2018-08-09/), что Белоруссия рассматривает возможность проведение консультаций с Россией для поиска возможных компенсационных механизмов в рамках завершения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли.