Белоруссия рассчитывает урегулировать нефтяной спор с Россией до середины сентября 

Белоруссия рассчитывает урегулировать разногласия с Россией в нефтегазовой сфере до 15 сентября 2018 года и закрепить договоренности к встрече президентов двух стран, которая состоится 21 сентября, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
«В понедельник состоялся мой разговор с (премьер-министром РФ) Дмитрием Анатольевичем Медведевым По поручению глав государств правительства готовятся к встрече 21 сентября. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы… Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем сможем каким-то образом закрепить» — отметил Румас.
Отвечая на вопрос о потребностях во внешнем финансировании, премьер-министр подтвердил, что в планах в 2019 году рефинансировать $1 млрд по линии белорусско-российского сотрудничества.
«Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса», — сказал он.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию. В свою очередь, глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что Россия намерена ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, речь может идти об объемах от 100 до 300 тыс. тонн в год вместо текущих 2 млн тонн.
В то же время заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко [заявлял] (https://rns.online/energy/Belorussiya-rasschitivaet-na-kompensatsiyu-ot-Rossii-iz-za-nalogovogo-manevra-2018-08-09/), что Белоруссия рассматривает возможность проведение консультаций с Россией для поиска возможных компенсационных механизмов в рамках завершения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли.