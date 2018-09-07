В ЛНР назначили дату выборов депутатов и главы республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) назначил на 11 ноября выборы депутатов парламента и главы непризнанного государства. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Отмечается, что за постановление о назначении дня выборов проголосовали 35 депутатов, которые присутствовали на заседании.