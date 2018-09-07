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В ЛНР назначили дату выборов депутатов и главы республики
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В ЛНР назначили дату выборов депутатов и главы республики 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) назначил на 11 ноября выборы депутатов парламента и главы непризнанного государства. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Отмечается, что за постановление о назначении дня выборов проголосовали 35 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Ранее сообщалось, что выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) также пройдут 11 ноября. Обязанности главы ДНР в данный момент исполняет Денис Пушилин — его назначили на эту должность в пятницу, 7 сентября.
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