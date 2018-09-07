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Лукашенко заинтересован в увеличении товарооборота с Ираном
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Лукашенко заинтересован в увеличении товарооборота с Ираном 

Российская Газета + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Белорусский руководитель выразил убеждение, что по итогам визита иранского гостя можно будет однозначно сказать: двусторонние отношения «поднялись на более высокий уровень». Президент и сегодня признал «блестящими» политические контакты между государствами. Но, увы, констатировал он, «экономика желает быть лучше. Торгово-экономические связи должны быть на более высоком уровне».
Лукашенко подчеркнул, что даже товарооборот в $300-400 млн — это мизер для потенциала Минска и Тегерана. «Мы должны иметь миллиардный товарооборот», — полагает белорусский руководитель. Он дал понять, что двусторонние связи должны быть не просто партнерскими. «Они должны быть, как у очень дружественных и близких государств. Тем более для этого все есть. У нас есть товары, которые критически важны для Ирана. И у Ирана Минск может закупать огромное количество товаров», — сказал президент.
По его мнению, задача состоит в том, что, если стороны договорились о чем-либо, значит, это обязательно должно быть исполнено. «Мы свою часть пути пройдем достойно», — гарантировал президент.
В свою очередь Али Лариджани поблагодарил Лукашенко за возможность посетить Беларусь. Он передал слова приветствия от руководства Ирана. «У нас тоже есть убеждение, что Республика Беларусь является дружественной для нас страной, и мы полностью ей доверяем», — подчеркнул он.
По завершении встречи председатель Собрания исламского совета Ирана в беседе с журналистами еще раз подчеркнул дружественный характер отношений между двумя странами. «У нас тесное сотрудничество и на международном уровне, по важным региональным вопросам постоянно проводим консультации. Уровень межпарламентских отношений тоже очень хороший», — полагает иранский гость.
Отвечая на вопрос о путях развития экономического сотрудничества и его перспективах, обозначенных президентом РБ, он отметил, что Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения этих отношений: «Поэтому в целом, конечно же, мы согласны с его мнением. Есть много потенциальных возможностей, которые следует активизировать». Али Лариджани добавил, что «один из аспектов сотрудничества касается нефти», но каких-либо дополнительных подробностей он не сообщил, отметив только, что этому и другим направлениям кооперации необходимо придать импульс.
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