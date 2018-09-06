Белоруссия планирует обсудить с Россией выделение кредита на $400 млн

Белоруссия и Россия на высшем уровне обсудят 21 сентября вопрос выделения Минску двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в сумме $400 млн «В повестке дня 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн», — говорится в сообщении БЕЛТА со ссылкой на белорусского премьер-министра Сергея Румаса

Также Румас заявил, что в планах в 2019 году рефинансировать $1 млрд