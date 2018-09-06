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Белоруссия планирует обсудить с Россией выделение кредита на $400 млн
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Белоруссия планирует обсудить с Россией выделение кредита на $400 млн 

RT на русском 2 часа назад
Белоруссия и Россия на высшем уровне обсудят 21 сентября вопрос выделения Минску двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в сумме $400 млн  «В повестке дня 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн», — говорится в сообщении БЕЛТА со ссылкой на белорусского премьер-министра Сергея Румаса.
Также Румас заявил, что в планах в 2019 году рефинансировать $1 млрд
«Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса», — отметил он. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
RT на русском: последние новости
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