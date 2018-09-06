Ещё
Белоруссия планирует обсудить с РФ выделение двух траншей кредита на $400 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белоруссия планирует обсудить с РФ выделение двух траншей кредита на $400 млн 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос выделения Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в сумме $400 млн внесен в повестку предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии с участием правительств.
Об этом сообщило в четверг госагентство БелТА со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Румаса.
"В повестке дня [переговоров] 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Лукашенко поучаствовал в уборке урожая на президентском участке "Белнефтехим": ограничения на поставки нефтепродуктов из РФ нарушат договор о ЕАЭС Глава ЕОК: подготовка к Европейским играм в Минске идет очень хорошо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закроет небо115
Вдова Захарченко выступила с заявлением171
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей128
Крым удивил прибывших американцев11
Названа причина эмиграции Самойловой273
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение