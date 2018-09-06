Белоруссия планирует обсудить с РФ выделение двух траншей кредита на $400 млн

МИНСК , 6 сентября. / ТАСС /. Вопрос выделения Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в сумме $400 млн внесен в повестку предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии с участием правительств.

Об этом сообщило в четверг госагентство БелТА со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Румаса.

"В повестке дня [переговоров] 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн", — говорится в сообщении.