Белоруссия планирует обсудить с РФ выделение двух траншей кредита на $400 млн 

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос выделения Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в сумме $400 млн внесен в повестку предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии с участием правительств.
Об этом сообщило в четверг госагентство БелТА со ссылкой на премьер-министра страны Сергея Румаса.
"В повестке дня [переговоров] 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн", — говорится в сообщении.