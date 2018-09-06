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Беларусь представит свою продукцию на выставке в Сирии
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Беларусь представит свою продукцию на выставке в Сирии 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Экспозиция белорусских производителей представлена на 60-й Дамасской международной универсальной выставке, которая уже сегодня открывается в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Анатолия Глаза.
В национальном павильоне зарубежные участники смогут оценить качество и надежность белорусских самосвалов и достоинства отечественного тракторостроения, познакомиться с продукцией Минского электротехнического завода, изделиями химической и фармацевтической отраслей и широким ассортиментом белорусского агросектора.
Анатолий Глаз обратил внимание, что в минувшем году в Дамасской выставке уже принимали участие пять ведущих белорусских объединений — БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Могилевлифтмаш» и «Ольса».
В текущем году продукция в Сирии будет представлена при содействии выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо», национальной торгово-промышленной палаты и посольства РБ в Сирии.
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