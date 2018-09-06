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Лукашенко обсудил с Румасом ситуацию в экономике Беларуси и футбол
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Лукашенко обсудил с Румасом ситуацию в экономике Беларуси и футбол 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава государства высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием кабинета министров. Возможно, уточнил он свою позицию, «есть предложения по перестройке самой его структуры, схемы его построения и развития». Также он отметил, что если не будет готов ответить сегодня, то эти вопросы будут прорабатываться основательно, «чтобы делать какие-то шаги в будущем».
Лукашенко подробно обозначил и темы, связанные с проведением II Европейских игр, напомнив о своей недавней встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Кочиянчичем. Он предостерег от надежд на большие траты.
"Мы должны отличиться своей душевностью, открытостью государства, народа и провести красивые Европейские игры", — подчеркнул белорусский лидер. Учитывая, что Румас возглавляет национальную федерацию футбола, он поинтересовался у него и состоянием дел и перспективами в этом виде спорта.
Премьер доложил, что все назначенные в кабинет руководители без раскачки включились в работу. «Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи», — сказал он. Румас сообщил также, что «на прошлой неделе на заседании Совмина был рассмотрен проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики».
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