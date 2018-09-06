Россельхознадзор предупредил о возможном запрете на поставку свинины из Белоруссии

Россельхознадзор сообщил о возможном запрете на ввоз свинины из Белоруссии , сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что африканская чума выявлена в продуктах белорусского «Гродненского мясокомбината».

«Россельхознадзор выявил в поступивших с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» готовых мясных изделиях ДНК вируса африканской чумы свиней. Учитывая данный факт, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции с ОАО «Гродненский мясокомбинат» в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.