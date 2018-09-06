Ещё
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете на поставку свинины из Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор предупредил о возможном запрете на поставку свинины из Белоруссии 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор сообщил о возможном запрете на ввоз свинины из Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщило, что африканская чума выявлена в продуктах белорусского «Гродненского мясокомбината».
«Россельхознадзор выявил в поступивших с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» готовых мясных изделиях ДНК вируса африканской чумы свиней. Учитывая данный факт, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции с ОАО «Гродненский мясокомбинат» в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
Россельхознадзор запретил птицефабрике из Петербурга поставлять продукцию в ЕАЭС Молдавия намерена в 2019 году начать переговоры по продлению контракта с «Газпромом» Белоруссия не ведет переговоры о передаче «Газпрому» внутрибелорусских газовых сетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»224
Интернет ждет глобальный сбой
Названа причина эмиграции Самойловой275
Пока вы спали: Счета россиян заблокируют по закону37
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР350
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
01:03
Майор объявил фекальную войну фирме из Екатеринбурга
Происшествия
00:50
Названа причина эмиграции Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение