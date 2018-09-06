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Россельхознадзор может запретить всю продукцию со свининой из Белоруссии
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Россельхознадзор может запретить всю продукцию со свининой из Белоруссии 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор может ввести запрет на импорт всей свиной продукции из Белоруссии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как стало известно, с 7 сентября Россельхознадзор ограничивает поставки в Россию продукции с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» из-за АЧС.
"В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Россию из республики Беларусь", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил нескольким белорусским компаниям ввоз шампиньонов.
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