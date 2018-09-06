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В ЛНР приняли закон об увеличении срока полномочий главы республики
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В ЛНР приняли закон об увеличении срока полномочий главы республики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАРОДНЫЙ СОВЕТ ЛНР ПРИНЯЛ ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ И ДЕПУТАТОВ С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ — СМИ  РИА НОВОСТИ
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