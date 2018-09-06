В Минске осудили попытки заблокировать урегулирование в Донбассе

МИНСК , 6 сен — РИА Новости Белоруссия призывает заинтересованные стороны в урегулировании конфликта в Донбассе не идти на поводу у лиц, планирующих заблокировать минский процесс, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс. И призываем все заинтересованные (в мирном урегулировании — ред.) стороны не идти на поводу лиц, целью которых является его блокирование", — сказал пресс-секретарь журналистам.

Он призвал «проявить волю и стремление для продолжения диалога».

Глаз добавил, что Минск глубоко привержен поиску мирного урегулирования в Донбассе. «Нам небезразличная судьба минского процесса. К сожалению, он не развивается так динамично, как бы этого хотелось. Это касается как нормандского формата, так и диалога, например, по линии Сурков-Волкнер», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что Минск готов оказать содействие для обеспечения переговоров в любом формате, если такая необходимость будет.

"Мы всегда приветствуем все шаги по достижению перемирия в рамках контактной группы. Для нас неприемлемо любое насилие в зоне конфликта, страдание и гибель людей, в том числе (смерть — ред.) Захарченко ", — сказал пресс-секретарь.

Говоря о намерении участников минских переговоров придерживаться графика дальнейших встреч контактной группы по Донбассу в Минске, Глаз отметил, что ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил о новой встрече 19 сентября в белорусской столице, и предположил, что «график работы остается прежним и ритмичным».

"Мы не являемся участниками переговоров, не вмешиваемся в них, но мы и не сторонние наблюдатели. Мы создаем и будем создавать условия для их проведения, как и для реализации любых инициатив, направленных на преодоление конфронтации, на диалог и развитие сотрудничества в регионе", — заключил официальный представитель МИД Белоруссии.