Союзные издания удостоены Гран-при на конкурсе «Искусство книги» стран СНГ

Жюри посчитали равными среди самых достойных белорусское издательство «Белорусская энциклопедия» за книгу Янки Купалы «А кто там идет?», российский коллектив «Деком» за альбом " Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев" и душанбинское издательство за «Энциклопедию культуры Таджикского народа».

Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана. Высшая награда — Гран-при — будет вручена этим трем победителям 7 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке. А всего на конкурс было представлено более ста изданий из шести стран: Беларуси

Кроме того, белорусские издания удостоены и девяти первых мест в 11 номинациях конкурса, уточнили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Изданная в РБ книга «Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы» одержала победу в номинации «Содружество», а в номинации «Моя страна» лидером стал альбом «Белорусский костюм». «Лучшей книгой для детей и юношества» жюри посчитало белорусскую новинку «Наследие, или чтобы не стать манкуртом». Первого места удостоен и роман Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», изданный в Минске.

Среди научных изданий жюри отметило сборник «Вузовская наука Беларуси». В номинации «АРТ-книга» первое место досталось белорусскому альбому «Обычные вещи». В номинации «Отпечатано в Содружестве» наивысшую оценку получила книга «Банковское дело Беларуси».

Удостоены высокой награды и белорусские мастера книжной графики. Лучшей работой художников признаны иллюстрации к сборнику китайской поэзии «Лепестки лотоса и хризантемы».

В нынешнем году учреждена и номинация, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, 75-летний юбилей которой будет отмечаться в 2020 году. Первым обладателям новой премии стало белорусское исследование «Партизанские рукописные журналы Минской области».

Задачей конкурса, который проводится с 2004 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, является «поощрение лучших издательских проектов, активизация взаимодействия в сфере литературы и издательского дела, популяризация лучших достижений в области книжного искусства и развития взаимного обмена духовными и культурными ценностями между народами».