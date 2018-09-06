Информагентства СНГ договорились о сотрудничестве в популяризации туризма и культуры

ЧУЛПОН-АТА / Киргизия /, 6 сентября. / ТАСС /. Руководители государственных информационных агентств стран — участниц СНГ договорились о сотрудничестве, в том числе в сфере туризма. Об этом было объявлено в четверг после состоявшегося в Чулпон-Ате 25-го заседания Информационного совета СНГ.

"Нужно продолжить работу в этом направлении, в том числе в сфере культуры и туризма. Достопримечательности наших стран являются общим достоянием, которое мы, государственные информагентства, обязаны популяризировать", — заявил после встречи первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаил Калмыков

"Культура, уникальные природные памятники, исторические объекты — это основа нашей духовности, национальной идентификации, основа дружбы наших народов и развитие наших связей, в том числе и в экономике", — отметил Калмыков.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействие и сотрудничество стран Содружества в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.