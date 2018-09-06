Вкусные и ароматные. Президент Белоруссии порадовался своим арбузам 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На президентском участке выращивается картофель нескольких сортов — «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». Всего с площади в 1,5 гектара собрали 60 тонн. Урожайность составила 400 центнеров с гектара.
Кроме того на участке Лукашенко выросли арбузы. Как отмечается в сообщении, несколько летних недель выдались нетипично знойными для Беларуси. Это пошло на арбузам на пользу — они стали вкуснее и ароматнее. В этом президент и его помощники убедились прямо в поле, продегустировав урожай.
На площади в 1,6 гектара было собрано 42 тонны бахчевых. Работы по сбору арбузов на подворье президента продолжатся.
Напомним, на прошлой неделе Александру Лукашенко исполнилось 64 года. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу. Ближайшая встреча глав государств намечена на 21 сентября.