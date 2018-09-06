Вкусные и ароматные. Президент Белоруссии порадовался своим арбузам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На президентском участке выращивается картофель нескольких сортов — «Уладар», « Королева Анна » и «Сатина». Всего с площади в 1,5 гектара собрали 60 тонн. Урожайность составила 400 центнеров с гектара.

Кроме того на участке Лукашенко выросли арбузы. Как отмечается в сообщении, несколько летних недель выдались нетипично знойными для Беларуси. Это пошло на арбузам на пользу — они стали вкуснее и ароматнее. В этом президент и его помощники убедились прямо в поле, продегустировав урожай.

На площади в 1,6 гектара было собрано 42 тонны бахчевых. Работы по сбору арбузов на подворье президента продолжатся.