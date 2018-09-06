В Ташкенте подписано 12 документов по узбекско-египетскому сотрудничеству 

Ташкент, 5 сентября /Синьхуа/ — Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси сегодня по итогам переговоров в Ташкенте приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба главы узбекского государства.
Подписаны также 12 документов о сотрудничестве в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи.
Президенты выразили удовлетворение переговорами и достигнутыми договоренностями, отметили, что в отношениях Узбекистана и Египта начался новый этап. —0—