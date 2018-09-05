Президент Молдавии: о статусе Приднестровья говорить пока рано

Вопрос о федерализации Молдавии не обсуждается. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон накануне предстоящей 6 сентября очередной встречи с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.

Об этом Додон заявил 5 сентября на молдавском телеканале «Эн-4»

«По какой формуле будет решена приднестровская проблема, каким будет статус Приднестровья в составе Молдавии, пока рано говорить. Но о федерализации речь не идет», — сказал Додон.

Президент отметил, что не важно, как будет называться форма государственного правления после урегулирования приднестровской проблемы и воссоединения страны.

«Главное, что будет в компетенции приднестровского региона, что будет в компетенции общей страны», — сообщил Додон.

Глава страны также подверг критике тех политиков, которые утверждают, что Россия навязывает Молдавии федерализацию.