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Президент Молдавии: о статусе Приднестровья говорить пока рано
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Президент Молдавии: о статусе Приднестровья говорить пока рано 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вопрос о федерализации Молдавии не обсуждается. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон накануне предстоящей 6 сентября очередной встречи с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.
Об этом Додон заявил 5 сентября на молдавском телеканале «Эн-4»
«По какой формуле будет решена приднестровская проблема, каким будет статус Приднестровья в составе Молдавии, пока рано говорить. Но о федерализации речь не идет», — сказал Додон.
Президент отметил, что не важно, как будет называться форма государственного правления после урегулирования приднестровской проблемы и воссоединения страны.
«Главное, что будет в компетенции приднестровского региона, что будет в компетенции общей страны», — сообщил Додон.
Глава страны также подверг критике тех политиков, которые утверждают, что Россия навязывает Молдавии федерализацию.
«Когда мы говорим о федерации, то не Россия первой ее предлагала. Первым был проект, предложенный ОБСЕ и поддержанный международными посредниками», — напомнил он.
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