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Лукашенко собрал урожай картофеля на своем участке
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Лукашенко собрал урожай картофеля на своем участке 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Фото : сайт Президента республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке, сообщает Sputnik Беларусь.
В сообщении отмечается, что на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов — "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина".
"В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 гектара убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 центнеров на гектар", — уточняет агентство.
Сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а другие два — немецкой селекции.
"Бахчевых на площади в 1,6 гектара сегодня собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни", — говорится в сообщении.
По окончании работ Лукашенко и его помощники по уборке урожая прямо в поле продегустировали выращенные арбузы.
Уборка урожая на подворье президента Белоруссии уже стала традицией. Ранее собранный урожай передавался в приюты и дома престарелых.
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