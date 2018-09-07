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АБР поможет с финансированием развития торговли в Узбекистане
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АБР поможет с финансированием развития торговли в Узбекистане 

ИА Синьхуа + ещё 2 1 час назад
Ташкент, 7 сентября /Синьхуа/. — Программа торгового финансирования Азиатского банка развития /АБР/ 4 сентября в Сингапуре подписала соглашение с Акционерно-коммерческим «Узбекским промышленным строительным банком» /АКБ Узпромстройбанк/, сообщила в четверг пресс-служба узбекского банка.
"Программа торгового финансирования и дальше будет содействовать «Узпромстройбанку» в преодолении межрегиональных сложностей, связанных с финансированием экспорта", — заявила Нана Куродзе, менеджер по партнерству АБР по Узбекистану.
АБР с 2010 года оказал содействие развитию торговли в Узбекистане на сумму более 1,3 млрд долларов. —0—
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