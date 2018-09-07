АБР поможет с финансированием развития торговли в Узбекистане

Ташкент, 7 сентября / Синьхуа /. — Программа торгового финансирования Азиатского банка развития /АБР/ 4 сентября в Сингапуре подписала соглашение с Акционерно-коммерческим «Узбекским промышленным строительным банком» /АКБ Узпромстройбанк/, сообщила в четверг пресс-служба узбекского банка.

"Программа торгового финансирования и дальше будет содействовать «Узпромстройбанку» в преодолении межрегиональных сложностей, связанных с финансированием экспорта", — заявила Нана Куродзе, менеджер по партнерству АБР по Узбекистану.

АБР с 2010 года оказал содействие развитию торговли в Узбекистане на сумму более 1,3 млрд долларов. —0—