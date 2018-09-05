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В Литве отрицают слухи о переговорах с Минском по поставкам электроэнергии с Белорусской АЭС
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В Литве отрицают слухи о переговорах с Минском по поставкам электроэнергии с Белорусской АЭС 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Министерство энергетики Литвы выступило с опровержением информации СМИ о том, что оно ведёт переговоры с Минском о поставках электроэнергии с Белорусской АЭС, которая вступит в строй в середине 2019 года.
Ведомство напомнило: сейм Литвы принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с этой станции, как якобы опасной для экологии. Её строительство проходит в городе Островце, в 50 километрах от Вильнюса. Литва выступает категорически против строительства этой АЭС и пытается уговорить страны — члены Евросоюза отказаться от электроэнергии этой станции.
При этом «Росатом» заявляет, что при строительстве Белорусской АЭС применяются самые современные технологии и станция безопасна. По этому проекту возводятся АЭС и в других странах, помимо Белоруссии.
Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас считает несостоятельным решение Сейма о запрете покупки электроэнергии с Белорусской АЭС. «Разговоры о том, что мы не будем покупать электричество с Белорусской АЭС, несостоятельны, — заявил он. — БАЭС продаст электричество какому-нибудь посреднику, который, купив часть электроэнергии с БАЭС, часть из Красноярска, ещё часть откуда-то, продаст её как электричество, купленное на рынках России и Белоруссии. Электроны никто отделить не сможет».
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