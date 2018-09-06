Узбекистан и Египет активизирует торгово-экономические отношения

Ташкент, 5 сентября / Синьхуа / — По итогам прошедшего сегодня здесь узбекско-египетского бизнес-форума достигнуты договоренности по контрактам на сумму 400 млн долларов США. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по завершении переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В рамках государственного визита президента Египта между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Экспортно-импортным банком Африки подписано соглашение о сотрудничестве на 50 млн долларов. —0—