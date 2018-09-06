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Узбекистан и Египет активизирует торгово-экономические отношения
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Узбекистан и Египет активизирует торгово-экономические отношения 

ИА Синьхуа + ещё 1 1 час назад
Ташкент, 5 сентября /Синьхуа/ — По итогам прошедшего сегодня здесь узбекско-египетского бизнес-форума достигнуты договоренности по контрактам на сумму 400 млн долларов США. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по завершении переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
В рамках государственного визита президента Египта между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Экспортно-импортным банком Африки подписано соглашение о сотрудничестве на 50 млн долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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