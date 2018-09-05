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Президент и глава МИД Беларуси обсудили внешнеэкономическую деятельность
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Президент и глава МИД Беларуси обсудили внешнеэкономическую деятельность 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 5 сентября /Синьхуа/ — Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея, сообщается на сайте главы государства.
Во время встречи собеседники рассмотрели состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч. А. Лукашенко назвал экспорт основой белорусской экономики. Именно поэтому ВЭД развивается с акцентом на эту сферу.
Лидер Беларуси также обозначил график предстоящих контактов, прежде всего на высшем уровне. «Это касается Президента — на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям», — сказал он.
В части внешнеэкономической деятельности В. Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4 проц. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров. «Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка — от 4 проц до почти 30 проц. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37 проц. Пошла сельскохозяйственная продукция», — сказал министр.
Президент поставил задачу добиться роста экспорта по итогам года во все страны, с которыми сотрудничает Беларусь.
Глава государства намерен присутствовать на ряде важных международных мероприятий, в которых будет принимать участие Беларусь. В их числе конференция ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Зарубежные поездки А. Лукашенко в предстоящие месяцы планируются как по линии различных интеграционных структур /СНГ, ОДКБ, ЕАЭС/, так и на двустороннем уровне. —0—
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