Президент и глава МИД Беларуси обсудили внешнеэкономическую деятельность

Во время встречи собеседники рассмотрели состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч. А. Лукашенко назвал экспорт основой белорусской экономики. Именно поэтому ВЭД развивается с акцентом на эту сферу.

Лидер Беларуси также обозначил график предстоящих контактов, прежде всего на высшем уровне. «Это касается Президента — на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям», — сказал он.

В части внешнеэкономической деятельности В. Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4 проц. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров. «Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка — от 4 проц до почти 30 проц. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37 проц. Пошла сельскохозяйственная продукция», — сказал министр.

Президент поставил задачу добиться роста экспорта по итогам года во все страны, с которыми сотрудничает Беларусь.