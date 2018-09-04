Лукашенко: Если за что-то бояться и дрожать, то — за экономику

Но во главу угла белорусский президент ставит экономику.

«Экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться и дрожать, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует. Ну, а экспорт — это основа нашей экономики. У нас экспорториентированное государство. Поэтому внешнеэкономическая деятельность наша с акцентом на экспорт. Как здесь у нас ситуация?», — сказал лидер республки.

Сейчас Беларусь поставляет свои товары в 171 страну. По словам министра, за первое полугодие экспорт вырос почти на 20 процентов. Активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. В этой сфере рост достиг почти сорока процентов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ