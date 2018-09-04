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Лукашенко: Если за что-то бояться и дрожать, то — за экономику
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Лукашенко: Если за что-то бояться и дрожать, то — за экономику 

Мир24 1 час назад
Многовекторность и добрые отношения с соседями — эти приоритеты внешней политики неизменны для Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщает «МИР 24».
Но во главу угла белорусский президент ставит экономику.
«Экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться и дрожать, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует. Ну, а экспорт — это основа нашей экономики. У нас экспорториентированное государство. Поэтому внешнеэкономическая деятельность наша с акцентом на экспорт. Как здесь у нас ситуация?», — сказал лидер республки.
Сейчас Беларусь поставляет свои товары в 171 страну. По словам министра, за первое полугодие экспорт вырос почти на 20 процентов. Активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. В этой сфере рост достиг почти сорока процентов.
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