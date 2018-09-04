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Лукашенко: Беларусь и Вьетнам должны торговать активнее
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Лукашенко: Беларусь и Вьетнам должны торговать активнее 

Мир24 1 час назад
Минск и Ханой должны торговать активнее, уверен президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24». Об этом глава государства говорил на встрече с послом Вьетнама Ле Анем по случаю завершения его дипмиссии.
Вьетнам для белорусов — один из главных внешнеполитических приоритетов, заверил президент. За последние годы было заключено более 85 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
Товарооборот же в 2017 году составил чуть более 130 миллионов долларов. Лукашенко уверен, что это далеко не предел.
«Политические отношения, наша дипломатия значительно опережают торгово-экономические отношения. И естественно, надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений. Мы к этому готовы. Очень важно, что все, что мы производим в Беларуси, сегодня востребовано во Вьетнаме. В свою очередь Вьетнам производит очень много товаров, которые мы закупаем на внешних рынках. Нам надо активизироваться», — сказал он.
Среди основных статей белорусского экспорта во Вьетнам — калийные удобрения, грузовики, тракторы, карьерные самосвалы, мясо и алкоголь.
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