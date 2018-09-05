Россельхознадзор запретил птицефабрике из Петербурга поставлять продукцию в ЕАЭС 

Россельхознадзор ввел ограничение на поставки в страны ЕАЭС продуктов птицефабрики «Северная» из Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно действующему законодательству в области ветеринарии, в связи с выявленными нарушениями, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции АО «Птицефабрика Северная», Ленинградская область, по причине повторного выявления патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в мясе птицы», — говорится в сообщении ведомства.
По данным системы «Спарк», фабрика на 100% принадлежит голландской компании Agro-Invest Brinky, которая основана в 1999 году.
Кроме того, Россельхознадзор ввел усиленный режим лабораторного контроля в отношении дочернего предприятия «Черкизово», «Петеленской птицефабрики», «Алексеевского молочноконсервного комбината», «Сыра стародубского» и «Айсберг-плюс».