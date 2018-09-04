Путин приедет в Могилев на Форум регионов 

Президент России собирается на Форум регионов, который пройдет в Беларуси.
"Да, такая поездка готовится", — сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Его организуют верхние палаты парламентов двух стран.
На повестке — вопросы развития регионального сотрудничества и унификации законодательства в рамках Союзного государства. Тема пленарного заседания — «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».
Приглашение российский лидер получил еще в мае на встрече в Сочи. Белорусский президент Александр Лукашенко тогда заявил: «У нас осенью обычно проводится один раз в год Форум регионов, он пройдет в Могилеве — область, которая граничит со Смоленской областью. Поэтому обычно мы проводили на высшем уровне этот форум, думаю, найдете время осенью, чтобы посетить Могилев. Посмотрите, это для вас новый город. И мы достойно готовимся — россияне и белорусы, — чтобы этот форум провести на высоком уровне».