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Путин приедет в Могилев на Форум регионов
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Путин приедет в Могилев на Форум регионов 

Российская Газета 8 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент России собирается на Форум регионов, который пройдет в Беларуси.
"Да, такая поездка готовится", — сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Его организуют верхние палаты парламентов двух стран.
На повестке — вопросы развития регионального сотрудничества и унификации законодательства в рамках Союзного государства. Тема пленарного заседания — «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».
Приглашение российский лидер получил еще в мае на встрече в Сочи. Белорусский президент Александр Лукашенко тогда заявил: «У нас осенью обычно проводится один раз в год Форум регионов, он пройдет в Могилеве — область, которая граничит со Смоленской областью. Поэтому обычно мы проводили на высшем уровне этот форум, думаю, найдете время осенью, чтобы посетить Могилев. Посмотрите, это для вас новый город. И мы достойно готовимся — россияне и белорусы, — чтобы этот форум провести на высоком уровне».
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