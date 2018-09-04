Путин приедет в Могилев на Форум регионов

Президент России собирается на Форум регионов, который пройдет в Беларуси

"Да, такая поездка готовится", — сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Его организуют верхние палаты парламентов двух стран.

На повестке — вопросы развития регионального сотрудничества и унификации законодательства в рамках Союзного государства. Тема пленарного заседания — «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».