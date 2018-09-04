Молдавия намерена в 2019 году начать переговоры по продлению контракта с «Газпромом»

Молдавия рассчитывает начать в 2019 году переговоры по продлению контракта с «Газпромом» на поставку газа в страну, заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич

«На вопрос о том, будут ли возобновлены переговоры с «Газпромом» по истечении срока действия контракта, министр Габурич сказал, что переговоры по этому поводу пройдут в 2019 году», — сообщает молдавское издание Bani.

Габурич также отметил, что предпосылок для разрыва контракта с «Газпромом» нет.

«Договор действует до конца 2019 года, и на данный момент нет никаких условий для его отмены или отказа любой из сторон от своих обязательств», — сказал молдавский министр.

В то же время глава ведомства отметил, что в конце этой недели Молдавия и Румыния могут завершить согласования строительства газопровода Кишинев-Унгены между газотранспортными системами двух стран. По его словам, в Кишинев прибудут министр экономики Румынии Дэнуц Андрушка и глава Transgaz Ион Стериан. После завершения встречи планируется приступить к строительству, а запуск газопровода в эксплуатацию запланирован до конца 2019 года.

По словам Габурича, газопровод будет еще одним аргументом в переговорах с «Газпромом», хотя строится он не для этого, а для энергетической безопасности Молдавии.

В настоящее время Молдавия закупает газ у «Газпрома» по контракту, заключенному в 2008 году. Контракты между «Газпромом» и «Молдовагазом» на поставку газа потребителям Молдавии и транзит газа через ее территорию действуют до 31 декабря 2019 года. Компании продлили контракты в декабре 2016 года.

«Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное «Газпромом», правительством Молдавии и министерством промышленности Приднестровья.