Ещё
Молдавия намерена в 2019 году начать переговоры по продлению контракта с «Газпромом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков

Молдавия намерена в 2019 году начать переговоры по продлению контракта с «Газпромом» 

Rambler News Service 50 минут назад
Молдавия рассчитывает начать в 2019 году переговоры по продлению контракта с «Газпромом» на поставку газа в страну, заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич.
«На вопрос о том, будут ли возобновлены переговоры с «Газпромом» по истечении срока действия контракта, министр Габурич сказал, что переговоры по этому поводу пройдут в 2019 году», — сообщает молдавское издание Bani.
Габурич также отметил, что предпосылок для разрыва контракта с «Газпромом» нет.
«Договор действует до конца 2019 года, и на данный момент нет никаких условий для его отмены или отказа любой из сторон от своих обязательств», — сказал молдавский министр.
В то же время глава ведомства отметил, что в конце этой недели Молдавия и Румыния могут завершить согласования строительства газопровода Кишинев-Унгены между газотранспортными системами двух стран. По его словам, в Кишинев прибудут министр экономики Румынии Дэнуц Андрушка и глава Transgaz Ион Стериан. После завершения встречи планируется приступить к строительству, а запуск газопровода в эксплуатацию запланирован до конца 2019 года.
По словам Габурича, газопровод будет еще одним аргументом в переговорах с «Газпромом», хотя строится он не для этого, а для энергетической безопасности Молдавии.
В настоящее время Молдавия закупает газ у «Газпрома» по контракту, заключенному в 2008 году. Контракты между «Газпромом» и «Молдовагазом» на поставку газа потребителям Молдавии и транзит газа через ее территорию действуют до 31 декабря 2019 года. Компании продлили контракты в декабре 2016 года.
«Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное «Газпромом», правительством Молдавии и министерством промышленности Приднестровья.
Rambler News Service: последние новости
Число мигрантов в Тобольске за год выросло более чем в 1,5 раза Первоклассникам в Сургуте выдали дневники с неправильным гербом России И.о. главы ДНР официально представлен депутатам Народного совета республики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море237
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна196
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко434
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков9
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса53
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение