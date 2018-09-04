Президент Беларуси обсудил с главой МИД внешнеэкономическую деятельность

Во время встречи, сообщает пресс-служба главы государства, было рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч. «Если касаться внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация», — пояснил президент, добавив, что определены и внешнеполитические приоритеты. А вот «приоритетом номер один» он обозначил экономику страны. «Если чего-то и бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует», — сделал акцент в беседе с министром Лукашенко. Он подчеркнул, что экспорт следует считать основой белорусской экономики. Поэтому внешнеэкономическая деятельность должна развиваться именно с этим акцентом. И поинтересовался у собеседника ситуацией в этом направлении экономики.

Уже по итогам встречи в беседе с журналистами Макей рассказал о имеющихся недоработках и трудностях в этой отрасли. Прежде всего, пояснил он, «в течение года происходит снижение динамики роста экспорта. Доля высокотехнологичных товаров в экспорте остается невысокой — 2,5% в целом и менее 1% на рынках ЕС », — сказал он. Не удалось достигнуть диверсификации экспорта в пропорции по одной трети на рынках стран ЕС, ЕАЭС и стран дальней дуги. «Есть подвижки в росте экспорта на все эти рынки. Но здесь есть еще над чем работать», — признался министр.

Давая оценку работе загранучреждений, Макей уточнил, что подавляющее большинство посольств выполняют доведенные задания по экспорту. Правда, «по 12 странам допущено отставание. Есть, конечно, объективные причины, связанные с экономической ситуацией в той или иной стране. Но президент поставил задачу, чтобы рост экспорта по итогам года отмечался по всем странам, с которыми мы сотрудничаем, а их — 171», — уточнил Макей.

Министр рассказал и о графике предстоящих международных контактов, который будет очень насыщенным. Участие главы государства ожидается в ряде важных международных мероприятий, которые будет принимать Беларусь. В их числе конференция ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Зарубежные поездки Лукашенко в предстоящие месяцы планируются как по линии различных интеграционных структур (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС), так и на двустороннем уровне. Ближайший визит состоится в Узбекистан, сообщил министр.

Макей доложил главе государства и о кандидатурах на пост нового посла Беларуси в России. «Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами», — цитирует министра БЕЛТА.