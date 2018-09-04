Лукашенко и Кочиянчич обсудили подготовку к Европейским играм

Обратный отсчет спортивного хронометра напоминает, что до старта II Европейских игр в Беларуси , которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов, осталось около 300 дней. Для сверки часов по главным направлениям подготовки к будущим состязаниям по 15 видам спорта Александр Лукашенко встретился сегодня с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем, передает пресс-служба главы государства.

По мнению визави президента РБ подготовка к Европейским играм проходит успешно. В Минске , по его словам, «прекрасные кадровые ресурсы, люди очень усердно работают», и оргкомитет игр старается оказать им максимальную поддержку. Кочиянчич не сомневается в том, что в республике будут организованы прекрасные Европейские игры. «В первую очередь, такую уверенность нам дает международная обстановка», — отметил президент ЕОК.

По итогам встречи с Лукашенко в беседе с местной прессой Кочиянчич подчеркнул, что президент страны, который также возглавляет Национальный олимпийский комитет, прекрасно разбирается в вопросах спорта. «Ситуация с подготовкой к Играм в целом очень радужная. В ближайшие десять месяцев оргкомитету предстоит урегулировать небольшие технические вопросы. Все остальные детали подготовки уже решены», — с удовлетворением констатировал собеседник.

Он также поблагодарил руководство Беларуси за введение безвизового режима, которым смогут воспользоваться не только участники, но и многочисленные гости II Европейских игр. «Надеюсь, что вы сможете воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы продемонстрировать всему миру современную процветающую Беларусь», — резонно заметил президент ЕОК.

Как уже сообщал «СОЮЗ», II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. Атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Состязания в 10 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.