Ещё
Лукашенко высказался за расширение делового партнерства с Вьетнамом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко высказался за расширение делового партнерства с Вьетнамом 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Расширять магистраль взаимного партнерства с Ханоем по всем векторам считает приоритетной задачей для Беларуси и Вьетнама Александр Лукашенко. Он убежден в необходимости подтягивать экономическое сотрудничество обеих стран «до уровня политических отношений». Об этом глава государства заявил на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипломатическую миссию в РБ, сообщает сегодня пресс-служба белорусского руководителя.
Президент РБ назвал Вьетнам одним из серьезнейших внешнеполитических приоритетов. «Вы родные для нас люди, — подчеркнул он. — Мы вместе с вами боролись за суверенитет и независимость Вьетнама, а в основе нынешних отношений — фундамент, заложенный еще в советский период».
Александр Лукашенко просил передать руководству Вьетнама, что в лице его страны Ханой «всегда будет видеть не просто надежных партнеров, но и близких друзей, которые готовы прийти вам на помощь в любую минуту, для того, чтобы многострадальный народ Вьетнама жил и процветал».
В то же время президент констатировал, что пока «дипломатия значительно опережает двусторонние торгово-экономические связи. Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня политических отношений». И Минск, со своей стороны, подтвердил президент, к этому готов. По его мнению, «все, что производит страна, сегодня востребовано в Ханое. В свою очередь, Вьетнам производит очень много товаров, которые Минск закупает на внешних рынках». Настало время «активизироваться», — выразил белорусскую позицию глава РБ.
Для оптимистических прогнозов есть достаточно оснований, убеждены и в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Ведь между странами существует прочная правовая база двусторонних отношений. Уже заключено более 85 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
Два года назад вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, а также белорусско-вьетнамский межправительственный протокол о поддержке производства моторных транспортных средств на территории СРВ.
Пока основные статьи белорусского экспорта во Вьетнам — калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, товары специального назначения, двигатели, лекарственные средства, изделия из металлов, мясо-молочная и алкогольная продукция. В прошлом году товарооборот между двумя государствами составил $135,3 млн, а в январе-июне текущего года он достиг $63,1 млн: экспорт — $38,8 млн, импорт — $24,3 млн
Российская Газета: последние новости
"Вы должны знать меру": Лукашенко заявил о пьянстве в правительстве Минск и Пекин готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне Лукашенко назвал самую глубочайшую черту славянского народа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна155
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко476
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса34
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ81
Прилепин назвал убийц Захарченко242
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение