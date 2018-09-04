Лукашенко высказался за расширение делового партнерства с Вьетнамом

Вьетнама Расширять магистраль взаимного партнерства с Ханоем по всем векторам считает приоритетной задачей для Беларуси Александр Лукашенко . Он убежден в необходимости подтягивать экономическое сотрудничество обеих стран «до уровня политических отношений». Об этом глава государства заявил на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипломатическую миссию в РБ, сообщает сегодня пресс-служба белорусского руководителя.

Президент РБ назвал Вьетнам одним из серьезнейших внешнеполитических приоритетов. «Вы родные для нас люди, — подчеркнул он. — Мы вместе с вами боролись за суверенитет и независимость Вьетнама, а в основе нынешних отношений — фундамент, заложенный еще в советский период».

Александр Лукашенко просил передать руководству Вьетнама, что в лице его страны Ханой «всегда будет видеть не просто надежных партнеров, но и близких друзей, которые готовы прийти вам на помощь в любую минуту, для того, чтобы многострадальный народ Вьетнама жил и процветал».

В то же время президент констатировал, что пока «дипломатия значительно опережает двусторонние торгово-экономические связи. Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня политических отношений». И Минск, со своей стороны, подтвердил президент, к этому готов. По его мнению, «все, что производит страна, сегодня востребовано в Ханое. В свою очередь, Вьетнам производит очень много товаров, которые Минск закупает на внешних рынках». Настало время «активизироваться», — выразил белорусскую позицию глава РБ.

Для оптимистических прогнозов есть достаточно оснований, убеждены и в белорусском внешнеполитическом ведомстве . Ведь между странами существует прочная правовая база двусторонних отношений. Уже заключено более 85 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

Два года назад вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, а также белорусско-вьетнамский межправительственный протокол о поддержке производства моторных транспортных средств на территории СРВ.

Пока основные статьи белорусского экспорта во Вьетнам — калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, товары специального назначения, двигатели, лекарственные средства, изделия из металлов, мясо-молочная и алкогольная продукция. В прошлом году товарооборот между двумя государствами составил $135,3 млн, а в январе-июне текущего года он достиг $63,1 млн: экспорт — $38,8 млн, импорт — $24,3 млн