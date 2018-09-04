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ЕАЭС намерен получить статус наблюдателя в ВТО
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ЕАЭС намерен получить статус наблюдателя в ВТО 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 сентября — «Вести. Экономика». Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 25 сентября намерена рассмотреть вопрос о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации (ВТО).
ЕЭК отмечает, что такой вопрос значится в повестке заседания коллегии, «но это не будет окончательное решение, вопрос еще будет передан на рассмотрение Совета ЕЭК».
В свою очередь Минэкономразвития заявило, что поддерживают предложение по получению ЕАЭС статуса наблюдателя в ВТО. «Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО „единый голос“ по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО — ред.)», — ответили в Минэкономразвития на запрос "Интерфакса".
Источник в российском правительстве отметил, что получение Союзом статуса наблюдателя в органах ВТО «даст возможность ЕЭК участвовать на площадке ВТО в дискуссиях по вопросам наднационального регулирования мировой торговли, и тем самым оперативно оказывать аналитическую и организационную поддержку государствам — членам ЕАЭС».
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Из стран Союза только Белоруссия не является членом ВТО, но с весны 2016 г. страна ведет переговоры о вступлении в ВТО.
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