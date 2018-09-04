ЕАЭС намерен получить статус наблюдателя в ВТО

ЕЭК отмечает, что такой вопрос значится в повестке заседания коллегии, «но это не будет окончательное решение, вопрос еще будет передан на рассмотрение Совета ЕЭК».

В свою очередь Минэкономразвития заявило, что поддерживают предложение по получению ЕАЭС статуса наблюдателя в ВТО. «Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО „единый голос“ по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО — ред.)», — ответили в Минэкономразвития на запрос "Интерфакса"

Источник в российском правительстве отметил, что получение Союзом статуса наблюдателя в органах ВТО «даст возможность ЕЭК участвовать на площадке ВТО в дискуссиях по вопросам наднационального регулирования мировой торговли, и тем самым оперативно оказывать аналитическую и организационную поддержку государствам — членам ЕАЭС».

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Из стран Союза только Белоруссия не является членом ВТО, но с весны 2016 г. страна ведет переговоры о вступлении в ВТО.