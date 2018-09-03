Стала известна цель встречи глав Молдавии и Приднестровья

Пресс-служба президента Молдавии Игоря Додона сообщила о главной цели встречи молдавского лидера с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Об этом сообщается на сайте главы Молдавии.

«На 6 сентября 2018 года запланирована встреча президента Молдавии и лидера Приднестровского региона, которая состоится в государственной резиденции в Кондрице. Целью встречи является продолжение диалога по вопросу укрепления доверия и поддержания стабильности в зоне безопасности на Днестре», — указывается в заявлении.

Отмечается, что журналистов не пустят на освещение встречи, однако представители СМИ получат информацию об её итогах.

Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил, что сворачивание российской миротворческой миссии в Приднестровье невозможно до политического урегулирования конфликта.

В начале августа президент Молдавии рассказал о прогрессе в решении приднестровского вопроса.