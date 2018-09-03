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Стала известна цель встречи глав Молдавии и Приднестровья
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Стала известна цель встречи глав Молдавии и Приднестровья 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Пресс-служба президента Молдавии Игоря Додона сообщила о главной цели встречи молдавского лидера с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
Об этом сообщается на сайте главы Молдавии.
«На 6 сентября 2018 года запланирована встреча президента Молдавии и лидера Приднестровского региона, которая состоится в государственной резиденции в Кондрице. Целью встречи является продолжение диалога по вопросу укрепления доверия и поддержания стабильности в зоне безопасности на Днестре», — указывается в заявлении.
Отмечается, что журналистов не пустят на освещение встречи, однако представители СМИ получат информацию об её итогах.
Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил, что сворачивание российской миротворческой миссии в Приднестровье невозможно до политического урегулирования конфликта.
В начале августа президент Молдавии рассказал о прогрессе в решении приднестровского вопроса.
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