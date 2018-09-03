Катастрофы не будет. Белоруссия без российских нефтепродуктов?

Белорусский политолог рассказал НСН, почему России стало невыгодно поставлять беспошлинно нефтепродукты в республику.

Россия может прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию . Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак , сообщает ТАСС . По его словам, продолжение поставок экономически нецелесообразно, так как Минск достаточно обеспечивает себя собственными нефтепродуктами после переработки российского «чёрного золота».

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, какие факторы повлияли на принятие в России такого решения.

«Тут, скорее всего, больше экономических факторов. Понятно, что в России всё меньше и меньше природных ресурсов. Второе, уже было заявлено, что Россия будет применять налоговый манёвр — то есть, отменять условия, когда Беларусь получала дешёвые нефтепродукты, перерабатывала их и продавала на Запад. Это связано с тем, что цены на нефтепродукты выравниваются относительно мировых, и к 2025 году в ЕС они должны быть выровнены тоже. Я думаю, в том числе и с этим связано российское заявление», — рассказал Дзермант.

Эксперт: Доходы от роста цен на нефть пойдут в резервные фонды

Однако Минск не пострадает от отказа Москвы от беспошлинных поставок, добавил собеседник НСН. По его мнению, дальнейшие отношения по поводу нефтепродуктов будут строиться на взаимной выгоде.

«Но белорусская сторона принимает это спокойно. Наши представители уже заявили, что Беларусь уже подготовилась к подобным действиям, и это не будет катастрофой. Я думаю, что нефтепродукты в Беларуси всё равно будут российские. Но вопрос в том, что не будет заниженных цен. Беларусь вряд ли найдёт другого поставщика, кроме России. Не будет как раньше, когда очень дешёвые нефтепродукты шли прямо на белорусские НПЗ, а потом на Запад. Тут будут другие схемы, скорее всего с учётом российских интересов. Думаю, будет взаимовыгодная работа Москвы и Минска», — заключил Дзермант.

Добавим, что в прошлом году российский бюджет недополучил около 12 миллиардов рублей из-за беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь. В 2019 году этот дефицит мог вырасти до 22 миллиардов рублей, однако Москва позаботилась о налоговом манёвре.