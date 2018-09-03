В «Белнефтехиме» оценили снижение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России как «нарушение принципов договора о создании ЕАЭС»

Москва , 3 сентября — «Вести. Экономика». В Белоруссии отреагировали на потенциальное сокращение поставляемых из России нефтепродуктов по сниженным ценам.

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в комментариях агентству «Белта» отметил, что заявления о снижении поставок нефтепродуктов из России «лишены конструктивности». По его мнению, подобное решение якобы «нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС ».

Андрей Рыбаков также посетовал, что сокращение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России приведет к отсутствию сырья и «негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции».

"Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала информация с комментарием министра энергетики РФ Александра Новака о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться. Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности.

Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции".