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В «Белнефтехиме» оценили снижение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России как «нарушение принципов договора о создании ЕАЭС»
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В «Белнефтехиме» оценили снижение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России как «нарушение принципов договора о создании ЕАЭС» 

Вести Экономика + ещё 3 14 часов назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Иван Руднев/Sputnik
Москва, 3 сентября — «Вести. Экономика». В Белоруссии отреагировали на потенциальное сокращение поставляемых из России нефтепродуктов по сниженным ценам.
Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в комментариях агентству «Белта» отметил, что заявления о снижении поставок нефтепродуктов из России «лишены конструктивности». По его мнению, подобное решение якобы «нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС».
Андрей Рыбаков также посетовал, что сокращение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России приведет к отсутствию сырья и «негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции».
"Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала информация с комментарием министра энергетики РФ Александра Новака о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться. Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности.
Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции".
Министр энергетики РФ Александр Новак и глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов 3 сентября отметили, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по сниженным ценам в прежних объемах являются экономически невыгодными для России. Чиновники отметили, что Белоруссия занимается реэкспортом поставляемых нефтепродуктов. В дальнейшем объемы беспошлинных поставок нефтепродуктов могут быть сокращены с текущих 2 млн тонн в год до 100–300 тыс. тонн в год.
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