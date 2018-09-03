«Белнефтехим»: ограничения на поставки нефтепродуктов из РФ нарушат договор о ЕАЭС

"Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции", — отметил глава белорусского концерна, слова которого приводит госагентство БелТА.

Он обратил внимание на опубликованный в понедельник комментарий министра энергетики РФ Александра Новака о том, что «экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться». «Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — сказал Рыбаков. Он подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов. В настоящий момент, заявил председатель концерна, белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год.

В сообщении агентства говорится, что вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле, и Белоруссия выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства. Переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере будут продолжены, заявили в Минске.

Министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что экспорт российских нефтепродуктов в Белоруссию не является экономически целесообразным. «В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами