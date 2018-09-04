Белоруссии перед вступлением в ВТО осталось провести переговоры с 8 странами — глава МИД

Белоруссия подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы Минск активизировал работу по вступлению в эту организацию. В мае Дмитрий Крутой, который на тот момент занимал должность первого замминистра экономики, сообщал, что страна планирует завершить переговоры о вступлении в ВТО в конце 2019 года — первой половине 2020 года.

"За последние полтора года мы достигли серьезного прогресса (в переговорах по вступлению в ВТО — ред.)… Мы заключили восемь протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в ВТО. Сейчас у нас уже всего 18 таких протоколов. С 2010 по 2017 год у нас работа вообще не велась. Поэтому сейчас она активизирована, и нам осталось провести переговоры с восьмью государствами относительно нашего перспективного членства во Всемирной торговой организации", — сообщил Макей телеканалу «Беларусь 1».

Глава ведомства уточнил, что, например, республике осталось провести переговоры с США и Евросоюзом . «Но главой государства четко поставлена в очередной раз задача, высказана позиция относительно того, что вступление в ВТО для нас не самоцель», — заметил Макей.

По его словам, при принятии окончательного решения надо учитывать как плюсы, так и минусы вступления в организацию. «Надо пройти оставшийся путь, но решение будет приниматься только лишь после того, как мы будем уверены, что вступление в ВТО принесет нам конкретные экономические дивиденды», — заявил Макей.