МИНСК, 4 сен /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что за последние полтора года в переговорном процессе по вступлению республики во Всемирную торговую организацию есть серьезный прогресс, до вступления в эту организацию осталось провести переговоры с восьмью странами.
Белоруссия подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы Минск активизировал работу по вступлению в эту организацию. В мае Дмитрий Крутой, который на тот момент занимал должность первого замминистра экономики, сообщал, что страна планирует завершить переговоры о вступлении в ВТО в конце 2019 года — первой половине 2020 года.
"За последние полтора года мы достигли серьезного прогресса (в переговорах по вступлению в ВТО — ред.)… Мы заключили восемь протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в ВТО. Сейчас у нас уже всего 18 таких протоколов. С 2010 по 2017 год у нас работа вообще не велась. Поэтому сейчас она активизирована, и нам осталось провести переговоры с восьмью государствами относительно нашего перспективного членства во Всемирной торговой организации", — сообщил Макей телеканалу «Беларусь 1».
Глава ведомства уточнил, что, например, республике осталось провести переговоры с США и Евросоюзом. «Но главой государства четко поставлена в очередной раз задача, высказана позиция относительно того, что вступление в ВТО для нас не самоцель», — заметил Макей.
По его словам, при принятии окончательного решения надо учитывать как плюсы, так и минусы вступления в организацию. «Надо пройти оставшийся путь, но решение будет приниматься только лишь после того, как мы будем уверены, что вступление в ВТО принесет нам конкретные экономические дивиденды», — заявил Макей.
Министр отметил, что во вторник состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой в том числе обсуждалась ситуация, связанная с последними высказываниями американского руководства о деятельности ВТО. «Мы должны быть очень осторожными в этом плане. Мы не хотели бы, чтобы мы сделали все возможное, вступили в ВТО, а она, условно говоря, через некоторое время разрушилась, или деятельность ее была сведена на нет», — добавил глава внешнеполитического ведомства республики.