Раскрыта реакция Москвы на непризнание Белоруссией Крыма российским

«У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль [площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе], то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам», — отметил министр.

Макей добавил, что Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать «условия для большего понимания между Россией и Украиной , а не для большего разделения». «Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами», — подчеркнул он.

«Руководство любой страны должно делать выводы из любых событий, происходящих в регионе или мире в целом. Потому что от неправильного выбора страны, неправильного поведения страны может зависеть ее судьба. Мы — государство с открытой экономикой, и судьба нашего государства зависит от того, как мы будем торговать с нашими соседями и с дальними странами. Поэтому сам Бог определил нам проводить многовекторную политику — то, о чем изначально говорил руководитель белорусского государства [ Александр Лукашенко ] в своих предвыборных программах некоторое время назад», — ответил Макей на вопрос, какие выводы для себя вынес Минск из конфликта на Украине и как это изменило поведение Белоруссии.

Также Макею был задан вопрос, является ли «мягкая белорусизация», развернувшаяся в республике в последние годы, ответом на происходящее на Украине. «Я бы не стал называть это „мягкой белорусизацией“. Да, 28 лет независимости по историческим меркам — это миг, мгновение. И я считаю, что, конечно же, мы должны говорить о формировании национального самосознания, национальной идеи, идентификации и идентичности», — ответил министр.

«Но, наверное, это связано и с тем, что развиваются какие-то вещи, которые кто-то называет «мягкой белорусизацией». А почему мы должны отказываться от своего исторического прошлого? Почему не должны говорить о том, кого мы считаем национальным героем? Почему не должны носить свою национальную одежду, не должны говорить на белорусском языке? Это нормальные вещи, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это ни в коей мере, как пытаются это трактовать некоторые маргинальные политики и СМИ, не означает, что Беларусь куда-то разворачивается и пытается куда-то уйти», — добавил Макей.

Кроме того, глава МИД Белоруссии подчеркнул, что Минск не имеет опасений относительно своего превращения в «ледяную полосу покоренных земель» России, как назвал бывшие советские республики экс-президент Франции Франсуа Олланд . «У нас нормальные отношения с Россией. Вполне естественно, что Россия рассматривает постсоветское пространство как пространство, с которым существовали давние исторические связи, и пространство, с которым Россия должна иметь нормальные торгово-экономические, политические отношения», — указал он.