Новак: поставки нефтепродуктов в Белоруссию экономически нецелесообразны

"У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (реэкспортироваться. — Прим. ред.)", — сказал Новак.

Вместе с тем, по его словам, в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из РФ в Белоруссию все же поставлялись, потому что у стран единое экономическое пространство.

"В этом смысле мы составляем ежегодно баланс с белорусскими коллегами, сейчас определяется на 2019 год", — отметил российский министр энергетики. На вопрос, планируется ли установить предельный объем поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, он ответил так: «Да, также в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности согласовывать параметры с белорусскими коллегами».