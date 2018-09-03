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Новак: поставки нефтепродуктов в Белоруссию экономически нецелесообразны
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Новак: поставки нефтепродуктов в Белоруссию экономически нецелесообразны 

РИА Новости + ещё 6 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию, индикативные балансы поставок на 2019 год в настоящий момент обсуждаются, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.
"У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (реэкспортироваться. — Прим. ред.)", — сказал Новак.
Вместе с тем, по его словам, в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из РФ в Белоруссию все же поставлялись, потому что у стран единое экономическое пространство.
"В этом смысле мы составляем ежегодно баланс с белорусскими коллегами, сейчас определяется на 2019 год", — отметил российский министр энергетики. На вопрос, планируется ли установить предельный объем поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, он ответил так: «Да, также в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности согласовывать параметры с белорусскими коллегами».
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